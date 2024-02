Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de angajat reprezinta un avantaj semnificativ sa cunoști o limba straina sau mai multe. Daca pana acum era important sa cunoști limba engleza, un studiu recent arata ca engleza nu mai este printre avantajele apreciate de angajatori, fiind inclusa printre cerințele obligatorii.

- Lupul iși schimba parul, dar naravul ba. Asta crede fostul președinte PNL Crin Antonescu atunci cand spune ca PSD nu se schimba. „PSD-ul e un animal politic, care nu are cum sa se schimbe”, a declarat fostul președinte PNL in exclusivitate la Digi24.

- Miercuri, 20 decembrie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina au fost sesizați de catre mama unei femei de 25 de ani din Leordina, Ivașcu Mihaela, cu privire la faptul ca in data de 26 octombrie 2023 a plecat de la domiciliu, la munca in Spania, iar din data de 12 decembrie 2023 și pana in prezent…

- Controale ANAF: La verificarea situației personale, documentele in limbi straine trebuie insoțite de traduceri certificate Persoanele fizice care prezinta la ANAF, in cadrul verificarii situației personale, inscrisuri intr-o limba straina, trebuie sa puna la dispoziția inspectorilor și traduceri certificate. …

- Americanii au inceput sa isi piarda interesul pentru locurile de munca care necesita finalizarea studiilor universitare si isi indreapta atentia catre cariere flexibile, fara facultate, cu salarii de de sute de mii de dolari.Pe Google, cautarile pentru „locuri de munca fara diploma” au atins anul…

- Nea Vasile administreaza o mica podgorie aproape de Pietroasele-Buzau. Anul acesta nu a mai avut cu cine sa culeaga via, deși oferea fiecarui culegator mancare, bautura, țigari plus 150 de lei net/zi. Avea locuri de munca vacante, cum ar spune statisticienii. Pur și simplu localnicii nu erau interesați,…

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778. *** SC Grandemeris SRL angajeaza tehnician veterinar in Napradea. Relatii la numarul de telefon 0740 051737.…