Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 1 a decis intr-o sentința emisa astazi ca fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega , sa fie plasat in arest la domiciliu Polițiștii au notificat procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 dupa ce Dan Ilie Morega a fost prins conducand fara permis pentru a șasea…

- Dan Ilie Morega a fost arestat la domiciliu. Fostul prefect de Gorj va fi obligat sa poarte o brațara electronica. Decizia a fost luata de Judecatoria Sector 1 și poate fi contestata. „Baronul” de Gorj era sub control judiciar, dupa ce a fost surprins, in urma cu doua saptamani, la volanul bolidului…

- Fostul prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega a fost plasat sambata, 23 martie, in arest la domiciliu de magistrați, dupa ce a fost prins la volan fara permis a șasea oara, aflandu-se sub control judiciar. Sentința instanței nu este definitiva, ea putand fi contestata, transmite News.ro.Morega are…

- Instanta a respins, sambata, propunerea de arestare preventiva a fostului prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega. S-a decis plasarea in arest la domiciliu. Sentinta instantei poate fi contestata. ”(…) respinge propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, vizand inlocuirea…

- Fostul prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega a chemat ambulanta dupa ce politistii au venit sa il audieze pentru agresarea unei jurnaliste, iar cadrele medicale au decis sa il trimita la Psihiatrie pentru un consult, relateaza News.ro. In acelasi timp, procurorii au cerut arestarea preventiva a…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega are un nou dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi are permisul retras si a lovit și o masina in Targu Jiu. Imagini cu Dan Ilie Morega au fost surprinse joi seara intr-o benzinarie din Targu Jiu. De acolo el a plecat spre casa, iar in […] The post Fostul prefect…

- Fostul parlamentar și prefect de Gorj, Dan Ilie Morega a fost pus sub control judiciar pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Masura a fost dispusa de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 București. „Din probele administrate in cauza…

- Magistrații de la Dambovița au respins, definitiv, cererea de eliberare condiționata facuta de teroristul Omar Hayssam, condamnat la 24 de ani de inchisoare. Omar Hayssam a fost condamnat pentru rapirea jurnaliștilor romani in Irak, dar și pentru infracțiuni economice. Omar Hayssam a facut cerere de…