Stiri pe aceeasi tema

- Franz Beckenbauer va ramane cel mai sonor nume al istoriei fotbalului german. Supranumit „Kaiser Franz" pentru valoarea sa extraordinara și pentru eleganța lui, a atins gloria in fiecare aspect al sportului iubit.Beckenbauer și-a petrecut ultimele zile din 2023 in spital, „I-au fost afectate judecata…

- Este doliu in lumea fotbalului. Franz Beckenbauer, considerat legenda fotbalului german, a murit duminica, la varsta de 78 de ani. „Cu profunda tristețe va informam ca Franz Beckenbauer s-a stins din viața in liniște ieri, duminica, inconjurat de familia sa. Va rugam sa plangeți in tacere și sa va abțineți…

- Franz Beckenbaur, unul dintre cei mai mari fotbaliști germani din toate timpurile, a murit luni, 8 ianuarie, la varsta de 78 de ani din cauza unei boli care l-a facut sa petreaca ultimele zile in spital, relateaza tabloidul german Bild și Gazeta Sporturilor. „I-au fost afectate judecata și memoria",…

- Franz Beckenbauer, fotbalist legendar al Germaniei, a murit duminica la varsta de 78 de ani. Franz Beckenbauer va ramane cel mai sonor nume al istoriei fotbalului german. Supranumit „Kaiser Franz" pentru valoarea sa extraordinara și pentru eleganța lui. Beckenbauer și-a petrecut ultimele zile din 2023…

- Dupa o lupta crancena cu o boala nemiloasa, omul de afaceri Marius Mihai Oceanu a murit. Era absolvent al Colegiului Național “Unirea” Focșani, ulterior a terminat studiile la Universitatea din București. Inmormantarea urmeaza sa aiba loc in zilele urmatoare, urmand ca familia sa anunțe data exacta.…

- Franz Beckenbauer se confrunta cu probleme grave de sanatate. Chiar fratele fostul mare fotbalist in varsta de 78 de ani a facut dezvaluiri despre starea actuala a sportivului, declarații care au avut loc inainte de finalul anului 2023. Iata cum se simte Franz Beckenbauer!

- Franz Beckenbauer, 78 de ani, simbolul fotbalului german, s-ar afla intr-o situație critica. Orice impact emoțional i-ar pune viața in mare pericol. Și nu sunt speranțe ca starea lui s-ar ameliora. Franz Beckenbauer e cel mai sonor nume al istoriei fotbalului german. Supranumit „Kaiser Franz" pentru…

- Procurorul-sef al Biroului de Combatere a Infractiunilor comise in legatura cu Achizitiile Publice din DNA, Oana – Stancele Diana Corina s-a stins din viața. Vestea morții sale a fost data de DNA. „Conducerea și personalul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție iși exprima profundul regret pentru…