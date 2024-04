Este doliu in fotbalul romanesc. Un fost patron de superliga a incetat din viața. Este vorba, mai exact, de Liviu Galan, fostul finanțator al echipei FC Național. Vestea trista a decesului sau a fost anunțata public de Liga Profesionista de Fotbal. Pana la acest moment, nu sunt cunoscute motivele pentru care Liviu Galan, fostul finanțator al echipei […] The post A murit un fost patron de club din Superliga appeared first on Puterea.ro .