- Politologul Theodor Paleologu considera ca presedintele Klaus Iohannis este "cel mai steril" sef de stat din istoria Romaniei. Paleologu, candidat PMP la alegerile prezidentiale din 2019, pune victoriile electorale obtinute de Klaus Iohannis pe seama votului negativ la adresa lui Victor Ponta si a Vioricai…

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Mai multe case și blocuri de locuințe au fost lovite, vineri, 14 aprilie, intr-un val de atacuri cu rachete ale rușilor asupra orașului Sloviansk, aflat in regiunea Donbas. In urma bombardamentelor, autoritațile ucrainene au confirmat decesul a opt civili, intre care și un copil de doi ani, și cel puțin…

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- Razboi in Ucraina, ziua 404. Fortele ruse au lansat numeroase atacuri in ultimele 24 de ore, iar numerosi civili au murit dupa ce rachetele si obuzele rusesti au lovit inclusiv case particulare si blocuri de locuinte. Totodata, uzina Azom din Bahmut, cuce

- Vladimir Putin a emis un decret prin care a convocat la serviciul militar obligatoriu in jur de 147.000 de cetațeni ruși, in cadrul campaniei de recrutare de primavara. Aceasta este a doua mobilizare de acest tip in ultimul an, dupa ce in septembrie au fost chemați la serviciu 120.000 de cetațeni. In…

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- BBC Rusia a transmis pe 13 februarie ca omul de afaceri cecen și prieten apropiat al șefului cecen Ramzan Kadirov, Valid Korchagin, a devenit coproprietar al uzinei metalurgice Mariupol (Uzina Siderurgica Ilici din Mariupol) și al unui lanț rusesc de restaurante și cafenele din Mariupol.