Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat pe 28 octombrie achizitia de catre MApN a unor vehicule blindate Oshkosh JLTV pentru Fortele de Operatii Speciale. La scurt timp dupa intoarcerea Ministrului Apararii, Nicolae Ciuca, din vizita efectuata in SUA, la Pentagon, a fost aprobata HG nr.922/28.10.2020 prin care…

- Guvernul condus de Ludovic Orban a refuzat sa mareasca salariile profesorilor, așa cum prevedea legea, iar majorarile pensiilor și alocațiilor au fost etapizate, insa liberalii dau bani pe avioane de razboi!Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca analizeaza posibilitatea…

- Slovacia a inceput astazi testarea pentru Covid-19 a intregii populatii, prin teste antigen rapide care dau rezultatul in mai putin de 15 minute, relateaza agentia EFE, citata de agerpres . Prima etapa va dura pana duminica, 1 noiembrie, iar cea de-a doua va avea loc in weekendul urmator, intre 6 si…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a dat dispozitie ca sase companii controlate de stat, printre care doua rafinarii, o banca si o companie miniera de cupru, sa construiasca spitale temporare pentru a ajuta tara in lupta cu epidemia, transmite dpa. In Polonia, numarul infectarilor cu coronavirus…

- De acasa la serviciu și de la serviciu acasa Și Guvernul spaniol urmeaza sa puna in aplicare o curfewweb in zilele urmatoare care, adaugata la restricțiile deja aprobate in toate comunitațile autonome, va elimina libertatea de mișcare deja diminuata in trei cazuri: munca, studii sau documente. Absența…

- O țara in care locuiesc milioane de romani scoate din nou armata pe strazi, din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Este vorba despre Spania, iar Guvernul regional de la Madrid a cerut, luni, 21 septembrie, ajutorul Armatei in lupta cu pandemia in capitala spaniola. Astfel, in Madrid,…

- Martorii au spus ca avioanele de lupta au tintit periferiile orasului Idlib si ca regiunea Jabal al Zawya, aflata la sud de Idlib, a fost asaltata cu artileria grea din avanposturile siriene din apropiere. Nu a fost comunicat daca sunt victime. „Aceste 30 de raiduri sunt, de departe, cel mai…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata – care urmeaza sa mobilizeze 2.000 de militari – pentru a ajuta regiunile, competente in domeniul sanatatii, sa lupte impotriva unei ”explozii” a noilor cazuri de Covid-19, relateaza AFP. ”Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor…