- Vineri in 28 octombrie, trupa sibiana Alpha Q ajunge la Timișoara in turneul de promovare a albumului „Parallel Universe” lansat recent. Alpha Q face parte din scena de metal underground romaneasca de cațiva ani si a susținut un numar mare de spectacole in toata țara. Trupa este marea caștigatoare a…

- Formația Apocalips din Sannicolaul Mare, cel mai vestic oraș al Romaniei, va susține un mini recital unplugged la Timișoara, evenimentul care marcheaza 25 de ani de existența a trupei urmand sa se desfașoare sambata, 24 septembrie, de la ora 20, la Viniloteca. Cu aceasta ocazie se va lansa și cartea…

- Trupa timișoreana Fara Filtru a debutat in fața publicului printr-un concert care a avut loc in luna august a acestui an la Manufactura, recitalul susținut de Kombell Cramba, Adrian Șchiopu și Chris „Pappy” Irinoiu fiind intampinat cu aplauze sincere din partea publicului. Fara Filtru va susține un…

- Ana Toma: artist vizual, organizator de evenimente, cofondator și editor al Casei de Editura Max Blecher. Dar și creatorul unor uimitoare instalații concepute special pentru volumele de poeme publicate la „Max Blecher”. Intr-un interviu acordat revistei PropagArta – Ana Toma vorbește despre trupa de…

- Formația belgiana Hooverphonic a fost capul de afiș al primei seri din cadrul festivalului Codru, eveniment desfașurat la Padurea Bistra din apropiere de Timișoara, unde conform organizatorilor au fost prezenți peste 5.000 de spectatori. „Suntem cea mai eclectica trupa din lume. E mai puțin obișnuit…

- Formația Tango Jazz Quartet din Argentina este o coliziune minunata și creativa a radacinilor argentiniene de Tango și Jazz, și va susține un concert de neratat in clubul Manufactura, duminica, 21 august, de la ora 20, in cadrul unui nou turneu internațional. Cu 10 albume lansate și 27 de turnee internaționale…

- Doua cluburi din Timișoara s-au ales cu activitatea suspendata de catre primarie, dupa ce au primit mai multe sancțiuni pentru tulburarea liniștii publice. Cluburile se afla in centrul orasului, unul in Piata Unirii, altul pe malul Begai. Desi aflat in concediu, primarul Dominic Fritz a anuntat ca a…

- Impacare istorica in trupa Phoenix! Legendarii muzicieni Nicu Covaci și Ovidiu Lipan Țandarica au ingropat securea razboiului dupa 10 ani de conflict deschis. Cele doua simboluri ale grupului etalon pentru muzica romaneasca dar și pentru Timișoara – Phoenix, sunt capete de afiș la zilele orașului unde…