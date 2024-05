Stiri pe aceeasi tema

- Celebra artista britanica Sonique a susținut un concert inedit in centrul orașului Timișoara in cadrul evenimentului care a marcat Ziiua Europei, organizat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara. Spectacolul a debutat cu un set susținut de ZoleeVee in care melodiile europene au facut deliciul publicului,…

- Ziua Europei este marcata, joi, in Timisoara, prin mai multe evenimente cultural-sportive, cel mai asteptat fiind spectacolul extraordinar organizat de Casa de Cultura a Municipiului, "Uniti in diversitate", unde sunt asteptati solistii romani Nico, Cezar Ouatu si artista britanica Sonique, potrivit…

- Celebra artista britanica Sonique va susține un concert inedit in centrul orașului Timișoara in cadrul evenimentului care marcheaza Ziiua Europei, organizat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, joi 9 mai. Evenimentul va debuta de la ora 18 cu Corala Contrast, orchestra simfonica „Lira”, orchestra…

- CARAȘ-SEVERIN – Consilierul județean Ioan Crina a explicat de ce a repetat greșeala lui Sorin Frunzaverde, de a lasa Reșița fara bani! Neințelegerile dintre palatul județean și cel municipal devenisera proverbiale pe vremea defuncților Sorin Frunzaverde (președinte) și Mihai Stepanescu (primar), iar…

- Timișoara va avea un program plin, joi 9 mai, cu ocazia Zilei Europei. Casa de Cultura Timișoara a pregatit un concert pentru iubitorii tuturor genurilor muzicale, vedeta serii fiind cuoscuta DJ Sonique. de asemenea, are loc și un cros. Joi, 9 mai, in Piața Victoriei din Timișoara, cu incepere de la…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța, joi, noi investiții in Timiș, respectiv construcția noului stadion Dan Paltinisanu,cu o capacitate de 30 de mii de locuri, precum și a Institutului Regional de Oncologie, care va avea 250 de paturi: „Timișul a fost vaduvit mult prea mult timp de proiecte majore”, potrivit…

- „Babele” sunt tare capricioase pentru dambovițeni. Vremea se schimba destul de mult, iar primavara pare sa ne fi facut doar o vizita scurta. Incepand de astazi, pe timpul zilei, termometrele nu vor inregistra o temperatura mai mare de 10 grade Celsius. In zona de nord a județului, temperaturile nu vor…

- O sumedenie de artiști au fost prezenți miercuri seara in centrul orașului Timișoara in incinta clubului M2, unde a avut loc concertul TM Groove & Friends. Evenimentul a fost unul deosebit și datorita faptului ca a reprezentat de fapt un concert care a marcat o sarbatoare muzicala a binecunoscutului…