- La sfarșitul saptamanii trecute, in cadrul Targului de Paști organizat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara in Piața Libertații, publicul a avut parte de o serie de concerte susținute de artiști cunoscuți. Dincolo de vedetele Alexandra Ungureanu și Vizi Imre, seara de sambata a fost colorata…

- Sambata, 20 aprilie, Parcul „Carmen Sylva” din cartierul Elisabetin gazduiește evenimentul „Povești din vecini”. Manifestarea este organizata de catre Casa de Cultura a Municipiului Timișoara.

- Unul din invitații speciali ai evenimentului Banaton Fest, muzicianul Pera Todorovici , reprezinta Timișoara in cadrul emisiunii – concurs „Nikad nije kasno” (Niciodata nu e prea tarziu) difuzata de televiziunea Prva TV din Serbia in mai multe țari balcanice și are nevoie de votul melomanilor pentru…

- Alexandra Cebotar, artista din Republica Moldova care e cunoscuta de melomani drept Prima Dragoste, va susține un concert extraordinar la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, evenimentul fiind inclus in cadrul celei de-a 24-a ediție a Festivalului Cultural „Zilele Basarabiei”. Cu o voce puternica…

- In weekend s-au desemnat caștigatorii celei de-a XIV-a ediții a Festivalului – Concurs „Mandru Cantec Salajean”, organizat de Consiliul Județean Salaj și Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Salaj și al Clubului Rotary Zalau. Juriul a fost format…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat joi ca a impuscat mortal un barbat din Belarus care planuia „un act de terorism” in numele Ucrainei, in regiunea Karelia din nordul Rusiei. FSB, fostul KGB, a declarat ca „a confiscat arme si un dispozitiv exploziv improvizat” dupa incident.…

- Marea Britanie il sustine pe premierul in exercitiu olandez Mark Rutte pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general al NATO, a anuntat joi Ministerul de Externe britanic, potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara a lansat, luni, primul program de finanțare al anului 2024, intitulat Legacy Timișoara 2023/Moștenirea Timișoara 2023. Programul are un buget total de 7.060.000 de lei, iar banii provin din fonduri de la Ministerul Culturii.