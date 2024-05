Stiri pe aceeasi tema

- Virusuri nedetectați pana acum pot aparea brusc si, precum coronavirusul, pot declansa pandemii majore. Aceste virusuri nu sunt noi, dar s-au schimbat din punct de vedere genetic, potrivit unui studiu realizat de virologii de la Centrul german de cercetare a cancerului, (DKFZ), transmite News.ro.Mai…

- Membrii Societații Ornitologice Romane (SOR) au reușit sa identifice in municipiul Buzau 85 de specii de pasari diferite in zona de blocuri, fara a lua in considerare Padurea Crang. Multe dintre ele sunt pasari rapitoare care iși fac cuib in fisurile dintre blocuri.

- Paleontologii au facut o descoperire uimitoare in Columbia, gasind fosilele unei broaște țestoase uriașe vechi de aproximativ 57 de milioane de ani. Universitatea care a efectuat sapaturile a declarat ca descoperirile sint esențiale pentru ințelegerea erelor antice din America de Sud. Fosilele reptilei…

- 17 pasari din specii protejate de lege au fost descoperite intr-o casa din Ilfov. Pasarile au fost eliberate in natura de polițiști, iar cel care le ține in cușca s-a ales cu dosar penal. Polițiștii au acționat in urma unei sesizari.

- Un nou studiu sugereaza ca vinatorii culegatori din ceea ce astazi este Patagonia, Argentina, pastrau vulpi ca animale de companie inainte de sosirea ciinilor europeni, in urma cu aproximativ 500 de ani. In unele cazuri, oamenii din vechime erau atit de strins legați de vulpile lor de companie incit…

- O echipa internaționala de oameni de știința a reușit sa descopere noi specii de organisme vii in adincurile Oceanului Pacific, in apropierea coastelor Chile. In cadrul unei misiuni științifice pe vasul de cercetare „Falkor”, care aparține Institutului Oceanic Schmidt, specialiștii au echipat un aparat…

- Dr. Carolina Acosta Hospitaleche și echipa sa de cercetatori au descoperit ceva surprinzator in formațiunea La Meseta, care conține sedimente eocene, pe insula Seymour. In loc de ramașițele de mamifere mici tipice zonei, cercetatorii au gasit doua gheare fosilizate, lungi de 8 cm, despre care se crede…

- Cercetarile precedente indica faptul ca oamenii moderni au aparut pentru prima data in Africa acum aproximativ 300.000 de ani. Dat fiind numarul limitat de fosile din acea epoca, exista numeroase necunoscute despre cum s-a desfașurat evoluția stramoșilor noștri pana la apariția oamenilor moderni. Pentru…