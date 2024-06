Stiri pe aceeasi tema

- FOTO | Accident MORTAL pe autostrada A1: Un tanar de 22 de ani DECEDAT dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion parcat Accident MORTAL pe autostrada A1: Un tanar de 22 de ani DECEDAT dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion parcat La data de 19 iunie 2024, in jurul orei 01.32, polițiștii rutieri din…

- Secția de pompieri Sebeș a intervenit, in noaptea de marți spre miercuri, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe raza autostrada A1, km 298, sesul de mers Sibiu-Sebeș. La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii accidentului, a fost gasit…

- Secția de pompieri Sebeș intervine, joi, pentru asigurarea masurilor specifice si acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebes, in zona localitații Calnic. Din informațiile primite de la apelant, ar fi vorba despre trei autoturisme implicate,…

- FOTO | Accident MORTAL pe autostrada A3, km 30: Un tanar de 30 de ani DECEDAT dupa impactul dintre o mașina și un autocamion Accident MORTAL pe autostrada A3, km 30: Un tanar de 30 de ani DECEDAT dupa impactul dintre o mașina și un autocamion Un accident rutier mortal a avut loc sambata, 25 mai 2024,…

- Sambata, 11 mai 2024, in jurul orei 07.10, un tanar de 21 de ani, din Baia de Arieș, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, direcția de mers Baia de Arieș-Turda, a pierdut controlul asupra acestuia și a intrat in coliziune cu mai mulți copaci aflați pe marginea drumului. In urma testarii conducatorului…

- Duminica, 14 aprilie 2024, in jurul orei 04.00, polițiștii rutieri din cadrul Secției de Poliție Ocna Mureș au intervenit pe strada Mare, din comuna Lunca Mureșului, unde a fost sesizata producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat…

- Duminica, 31 martie 2024, in jurul orei 00,20, polițiștii rutieri din Blaj au intervenit pe DJ 107, in afara localitații Sancel, unde a fost sesizata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un tanar de 21 de ani, din comuna Sancel, in timp ce conducea…

- Un tanar a fost ranit grav, dupa ce s-a iabit cu autoturismul intr-un cap de pod, pe DJ 107 la Sancel. Din primele date, in timp ce conducea un autoturism, un tanar ar fi intrat in coliziune cu un cap de pod. Cercetarea la fața locului este in desfașurare. „Garda de intervenție Blaj in cooperare […]…