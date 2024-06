Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ajuns miercuri seara in Coreea de Nord, pentru o vizita in cadrul careia ar putea fi semnat un acord de parteneriat strategic intre Moscova si Phenian, o alianta pe care Occidentul o vede ca pe o amenintare.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va putea deplasa in Elvetia pentru a participa la ipotetice negocieri fara a fi arestat, in pofida mandatului emis de Curtea Penala Internationala, a asigurat duminica presedinta elvetiana Viola Amherd, dupa summitul gazduit de tara sa consacrat pacii in Ucraina, a…

- Coreea de Nord a trimis in Rusia cel puțin 10.000 de containere maritime, care pot conține pana la 4,8 milioane de obuze de artilerie, a declarat ministrul sud-coreean al Apararii, Shin Won-Sik, intr-un interviu pentru Bloomberg.„Vladimir Putin urmarește o cooperare mai stransa cu Coreea de Nord in…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a laudat miercuri legaturile "indestructibile" dintre Phenian si Moscova, inainte de o vizita asteptata a omologului sau rus Vladimir Putin in Coreea de Nord, pe fondul razboiului din Ucraina.

- Președintele american Joe Biden a insistat joi ca armele americane nu vor fi folosite pentru a ataca Moscova, dupa ce a autorizat Ucraina sa atace ținte din interiorul Rusiei cu arme furnizate de Occident. Ca raspuns la ofensiva rusa din nord-estul Ucrainei, Statele Unite și alte cateva țari au permis…

- Kremlinul a anuntat vineri ca pregateste o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in Coreea de Nord, o tara acuzata de Occident de faptul ca furnizeaza Moscovei munitie in ofensiva rusa in Ucraina, relateaza AFP, citata de News.ro."Presedintele (rus Vladimir) Putin a primit o invitatie sa efectueze…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat de inteles vineri la finalul vizitei sale in China ca nu agreeaza ideea unui armistitiu in razboiul din #Ucraina pe durata desfasurarii Jocurilor Olimpice de vara de la Paris, dar a afirmat ca este dispus sa negocieze cu Kievul pe baza acordului de pace nefinalizat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca atentatul terorist de vineri de la o sala de concerte de langa Moscova, revendicat de gruparea Statul Islamic (SI), a fost comis de „islamisti radicali” care, potrivit acestuia, au incercat sa fuga in Ucraina, relateaza AFP si dpa. „Stim ca (aceasta)…