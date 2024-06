O masina a intrat intr-un gard la Eforie Nord, judetul Constanta. Victima este soferul autoturismului

Astazi dimineata, in jurul orei 4.00, un accident rutier a avut loc in Eforie Nord,judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean, in incident o masina a intrat intr… [citeste mai departe]