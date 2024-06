Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz din lume de deces al unui om din cauza gripei aviare de tip H5N2 a fost raportat in Mexic, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) miercuri, 5 iunie. „Acesta este primul caz uman de infecție, confirmat de laborator, cu virusul gripal A(H5N2)” , a subliniat OMS intr-un buletin epidemiologic.…

- Cunoscut sub numele de Craterul Batagaika, aflat in nordul Yakutiei din Rusia, iși marește necontenit dimensiunile, amenințand sa devina sursa unui dezastru global de proporții apocaliptice. Descoperit pentru prima data in 1991, acest crater imens este alimentat de un fenomen terifiant – dezghețul continuu…

- 17 pasari din specii protejate de lege au fost descoperite intr-o casa din Ilfov. Pasarile au fost eliberate in natura de polițiști, iar cel care le ține in cușca s-a ales cu dosar penal. Polițiștii au acționat in urma unei sesizari.

- Angajații de la Inspecția Muncii au demarat controale in domeniul panificației, inainte de venirea Paștelui, și nu mica le-a fost mirarea atunci cand au descoperit mii de nereguli la brutariile și patiseriile controlate. Amenzile sunt insa unele pe masura. Peste 2.000 de deficiențe au fost depistate…

- O echipa internaționala de oameni de știința a reușit sa descopere noi specii de organisme vii in adincurile Oceanului Pacific, in apropierea coastelor Chile. In cadrul unei misiuni științifice pe vasul de cercetare „Falkor”, care aparține Institutului Oceanic Schmidt, specialiștii au echipat un aparat…

- Premiera pentru Romania: și-a deschis porțile prima plantație de lalele din soiuri olandeze, investiție realizata de un roman. Exploatația de lalele se afla in apropiere de Gaești, in localitatea Patroia-Deal, județul Dambovița, și se intinde pe 3 hectare, unde au fost plantate 600 de specii de flori.…

- Angajații Institutului Național de Antropologie și Istorie (INAH) din Mexic au efectuat sapaturi arheologice de salvare in orașul antic Tlatelolco pentru a salva monumentele de la o posibila distrugere din cauza viitoarei construcții a unui nou complex rezidențial. Ca urmare, ei au reușit sa gaseasca…

- Un grup de cercetatori marini care incerca sa gaseasca specii necunoscute in oceanele lumii a anunțat ca a descoperit aproximativ 100 de specii noi, inclusiv o creatura misterioasa in forma de stea, scrie CNN.