- Consilierii de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, reclamand ca nu si-au primit integral salariile de la inceputul anului si anunta si forme extreme de protest daca solicitarile lor nu vor fi solutionate. ”In 19.06.2024, consilierii de probatiune din toata tara, afiliati sau neafiliati Sindicatului…

- Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, in colaborare cu Universitatea din București (Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact – CCMESI) și Invisible Nature, a organizat, recent, o sesiune de training ce a vizat personalul custozilor siturilor Natura 2000 și autoritațile care…

- Ministerul Afacerilor Interne a lansat in dezbatere publica un proiect ce propune introducerea unui nou semn de circulație și a unor noi marcaje rutiere pe drumurile din țara, informeaza Antena 3.In incercarea de a reduce numarul mare al deceselor de pe drumurile din țara, MAI vine cu o serie de noi…

- Economistul Ilie Serbanescu, fost ministru al reformei in guvernul Victor Ciorbea, a pierit in urma unei lungi suferinte. Șerbanescu avea 81 de ani. Citește și: O femeie a intrat in stop cardio-respirator in urma unei endoscopii Ilie Șerbanescu s-a nascut la 20 iulie 1942, in București. A absolvit Academia…

- Consilierii de probațiune din Romania prin Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune din Romania protesteaza marți, 02.04.2024, intre orele 11,30 – 13,30 in fața Palatului Victoria din București fața de situația creata de angajator, Ministerul Justiției prin Direcția Naționala…

- Ei cer plata integrala a salariilor. Mitingul este organizat pentru a transmite un mesaj Guvernului, in scopul soluționarii problemelor de ordin salarial. Angajații susțin ca deși au fost corectate salariile inca de anul trecut, acestea nu au mai fost platite integral in 2024. Acțiunea de protest este…

- Guvernul de la București a aprobat in cadrul ședinței din 28 martie 2024 o Ordonanța de Urgența pentru modificarea art.1 alin.(10) si (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetațenilor straini sau apatrizilor…

- Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in sedinta vineri, de la ora 10.00, pentru a dezbate bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2024. Sedinta extraordinara a fost convocata de catre grupurile consilierilor generali PNL si PSD. Proiectul de buget a fost respins in trei sedinte anterioare,…