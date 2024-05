Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi concentreaza eforturile, in actuala situatie de securitate, pe consolidarea capacitatii de aparare la nivel national si in cadrul aliat, in vederea descurajarii si combaterii in mod eficient a tuturor tipurilor de amenintari, a transmis miercuri ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar,…

Israelul va furniza Romaniei tehnologie si expertiza agricola

Date ingrijoratoare de la Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentelor

Masa rotunda intitulata „Romi pentru Romania", un eveniment dedicat celebrarii Zilei Internationale a Romilor,

In 2023, costurile medii orare cu forta de munca in industrie erau de 32,2 euro in UE

Aversele vor conține și descarcari electrice

Este din nou alerta in sistemul medical. Potrivit specialiștilor de la Institutul Național de Sanatate Publica, suntem fruntași in Europa la numarul cazurilor de infecții cu rujeola.

Romania devine o atracție turistica pentru tot mai mulți straini