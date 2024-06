Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul influencer și tiktoker Mario Simen vorbește despre regretele pe care le are! Tanarul a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții și de multe ori a fost victima bullingului, dar a ajuns sa fie chiar și amenințat cu un cuțit. Acum, el spune ca greșeli considera ca a facut și ne dezvaluie…

- Momente cumplite pentru familia Raisei, fetița de doi ani din Dolj. Parinții se pregatesc sa o in inmormanteze maine, de Ziua Copilului. Mama ei spune ca nu mai are liniște de cand a aflat ca verișorul și-a recunoscut fapta.

- Familia Raisei nu iși poate reveni din șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta. Parinții ei vor sa se faca dreptate, indiferent despre cine se va dovedit ca este vinovat. Cei doi nu cred ca verișorul copilei ar fi acționat singur și sunt convinși ca exista și altcineva implicat.

- Dana Rogoz a fost uimita cand a auzit ce i-a spus fiica sa, Lia, in timp ce gateau. Micuța implinește astazi, 20 mai, varsta de 4 ani, iar actrița a transmis un mesaj emoționant.Pe 20 mai 2024, Lia, fiica Danei Rogoz, a sarbatorit implinirea a patru ani, ocazie cu care actrița a impartașit noi fotografii…

- Maluma a publicat pe rețelele de socializare cateva fotografii emoționante cu fetița lui. Artistul este un tatic mandru și radiaza de fericire in preajma micuței lui. Iata ce a postat celebrul cantareț pe pagina de Instagram!

- Cu ce problema se confrunta Sensy. Influencerița și-a ingrijorat fanii cu ultima postare pe care a facut-o publica, in urma cu o zi, pe pagina ei de Instagram. Iata ce se intampla cu vedeta!

- Ana Porgras s-a accidentat la „Survivor All Stars” și nu și-a putut ajuta echipa la cel mai recent joc. Cu toate acestea, Faimoșii au bifat o noua victorie in fața Razboinicilor și s-au bucurat de o recompensa pe masura. Accidentari care te țin departe de teren. Momente de cumpana in care te intrebi…