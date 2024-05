Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis miercuri dimineața o avertizare Cod galben de inundații pentru rauri din județele Hunedoara, Arad și Bihor. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos, Tauz (afluent al raului Crișul Negru) – bazin superior și afluenți…

- Hidrologii au emis o serie de avertizari de inundații pentru centrul și sudul țarii, informeaza Rador Radio Romania.Pana dimineața la ora 6:00 este activ un cod galben pentru rauri din județele Valcea, Dolj si Olt.

- Hidrologii au emis un nou Cod Galben de inundații pe rauri din zona noastra, inclusiv Arieș. Vor fi viituri și inundații locale anunța INHGA. Codul galben este valabil pana vineri dimineața, 10 mai. Printre altele este vizat: raul Aries – bazin amonte S.H. Campeni si afluentii aferenti sectorului aval…

- Zeci de mii de specialiști in domeniul IT din Statele Unite ale Americii și-au pierdut locurile de munca, intr-un an și jumatate, informeaza Rador Radio Romania.Criza industriei IT din America nu i-a afectat pe absolvenții Universitații Politehnica Timișoara.

- Hidrologii au prelungit si au extins atentionarea Cod galben de viituri, aceasta fiind valabila pentru sectoare de rauri din 14 judete, pana joi noapte. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte de inundatii locale, care se…

- Hidrologii au emis atenționari de inundații. In orele care urmeaza se așteapta scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile…

- In aceasta saptamana, se va interveni pe șase drumuri administrate de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara. Doua dintre acestea sunt din județul Timiș și patru din județele Caraș-Severin, Arad și Hunedoara.

- Conform specialiștilor Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, in luna martie, in arealul Someș-Tisa, regimul hidrologic se va situa peste mediile multianuale lunare pe raurile din bazinele hidrografice Viseu, Iza și Somesul Mare. Aceștia avertizeaza ca am putea avea parte de inundații.…