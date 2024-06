Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi au ajuns la spital, cu arsuri, in urma unei explozii produse in atelierul Liceului Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu" din orasul Bolintin Vale, din judetul Giurgiu. Alti doi elevi si doua cadre didactice au primit ingrijiri la fata locului.

- Un barbat din judetul Suceava a incercat sa inregistreze la Registrul Auto Roman Bistrita-Nasaud o autoutilitara care figura ca fiind furata din Spania. Funcționarii au anunțat poliția. „In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca autovehicul in cauza figureaza ca fiind sustras din Spania, din…

- Astazi dimineata, in jurul orei 2.00, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despre producerea unui incendiu in municipiul Constanta.Pompierii spun ca iesea fum dintr o casa, in Constanta, pe strada Ilarie Voronca, nr.…

- Trenul RE 13211 care circula pe ruta Pitesti-Bucuresti Nord a ajuns, vineri seara, la destinatie, cu o intarziere de 310 minute, dupa ce locomotiva s-a defectat. Reprezentantii CFR SA au explicat ca locomotiva de ajutor a fost asteptata timp de 191 de minute.

- Au fost momente de spaima pentru locatarii unui bloc din Iași, dupa ce s-a auzit o bubuitura. Oamenii au fost alertați de zgomotul puternic. Ulterior, la fața locului au ajuns și pompierii, pentru a stinge incendiul izbucnit in urma deflagrației. Zeci de persoane au reușit sa iasa din bloc. Din primele…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați, cu puțin timp in urma, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Sutești. S-au deplasat de urgența la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Dragașani cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma.…

- Incident grav in trafic in orasul Moldova Noua, din judetul Caras-Severin, unde un autobuz a luat foc din cauza unei defectiuni tehnice. Din fericire nu sunt victime, informeaza DRPD Timisoara. „Circulație rutiera inchisa pe DN 57 la Moldova Noua (CS). Un autobuz a luat foc din cauza unei defecțiuni…

- O explozie a avut loc vineri dimineața la Rafinaria Petromidia. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. Conform pompierilor, exista degajari mari de fum. Din primele informații ar fi vorba despre o conducta de benzina care a explodat. Deflagrația este urmata de incendiu. UPDATE Flacara a fost stinsa,…