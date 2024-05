Stiri pe aceeasi tema

- Melodia „Made in Romania” s-a viralizat repede pe rețelele de socializare. In special fotbaliștii se filmeaza in timp ce danseaza pe deja celebra manea a lui Ionuț Cercel, iar imaginile cu cei de la Inter Milano din vestiar, imediat dupa ce au cucerit titlul in Italia, au facut inconjurul lumii.Chiar…

- O frantuzoaica in varsta de 22 de ani, al carei cadavru lipsit de sange a fost gasit in weekend intr-o biserica abandonata din Valle d'Aosta din nordul Italiei, cauta o casa bantuita de fantome, informeaza News.ro, conform CNN.

- Orașe precum Madrid sau Barcelona au chirii excepțional de scumpe și, deși mulți incearca sa imparta camere sau sa locuiasca in camine, in multe cazuri nu au suficienți bani, scrie portalul spaniol de știri 20 Minutos.Dovada in acest sens este videoclipul pe care Mery Solerillas l-a distribuit pe profilul…

- Tragedie intr-o familie de romani stabilita de mulți ani in Italia, la Roseto, acolo unde baiatul cel mic, in varsta de 12 ani, și-a gasit fratele mai mare mort, langa calculator, scrie cotidianul Il Messagero.S-a intamplat vineri seara, 29 martie, cand tatal și mama erau in camera de zi, la televizor,…

- „199 de lei am platit ultima data, dar nici nu stiu de ce a fost o factura destul de mare, avand in vedere ca nu sunt un mare consumator de energie. Deci aceasta este valoarea facturii pe care am platit-o la factura de curent electric, comparativ cu faptul ca folosesc un bec, un frigider, un televizor…

- Atacul terorist din Moscova, Rusia, a șocat pe toata lumea! Iata marturiile șocante facute de unul dintre atacatorii din Rusia. Barbatul susține ca a platit. Ce a dezvaluit cu privire la tragedie.

- Poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki s-au calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.258.080 de dolari. Swiatek, campioana din 2022, a invins-o in turul al treilea…

- Violeta Botezatu a primit Golden Buzz la „Romanii au talent” din partea lui Andi Moisescu. Cantareața in varsta de 40 de ani i-a impresionat pe jurați cu talentul ei, dar și cu studiile pe care le-a facut inca din copilarie. Originara din Chișinau, Republica Moldova, Violeta Botezatu a inceput sa studieze…