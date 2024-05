Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ionel Ciuca, a participat vineri, 17 mai, la evenimentul de lansare a candidaților liberali din județul Mureș la alegerile locale din data de 9 iunie.Adresandu-se liberalilor prezenți in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, liderul PNL și-a…

- Liberalii mureșeni și-au lansat vineri, 17 mai, candidații pentru alegerile locale din data de 9 iunie. Mara Toganel, "varful de lance" al liberalilor in "batalia electorala" pentru președinția Consiliului Județean Mureș. Medicul și profesorul Horațiu Suciu, "cel mai bun dintre targumureșeni", candidat…

- Candidata Partidului Național Liberal la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, Mara Toganel, a declarat presei joi, 9 mai, ca unul dintre principalele sale obiective vizeaza consolidarea relațiilor interinstituționale dintre Consiliul Județean Mureș și Primaria Municipiului Targu Mureș."Un…

- Mara Toganel, vicepreședinte al Partidului Național Liberal Mureș și director al Cancelariei Prefectului, și-a depus, in urma cu cateva zile, candidatura pentru președinția Consiliului Județean Mureș la alegerile locale din 9 iunie. "De aproape 20 de ani am ocupat funcții publice. Cunosc personal fiecare…

- Mara Toganel, vicepreședinte al Partidului Național Liberal Mureș și director al Cancelariei Prefectului, și-a depus astazi candidatura pentru președinția Consiliului Județean Mureș la alegerile locale din 9 iunie. I-au fost alaturi candidații pentru mandatele de consilier județean, prefectul și liderul…

- Conducerea PNL Mureș a anunțat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca Mara Toganel este candidatul Partidului Național Liberal la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș. „Intru in competiție pentru a caștiga, cu gandul și fapta la binele mureșenilor Sunt pregatita sa ocup o funcție…

- In cadrul conferinței de presa care a avut loc astazi, 26 aprilie 2024, conducerea PNL Mureș a anunțat ca Mara Toganel este candidatul Partidului Național Liberal la funcția de Președinte al Consiliului Județean Mureș."Intru in aceasta competiție electorala cu incredere și optimism. Intru in competiție…

- Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat, dupa ședința Biroului Permanent Național, ca formațiunea sa va merge fara PSD in alegerile locale din 9 iunie, atat la nivelul Consiliului Județean Mureș, cat și la nivelul municipalitații Targu Mureș.Astfel, PNL Mureș ii va susține pe Mara Toganel la…