Stiri pe aceeasi tema

- Mara Toganel, Theodora Benedek și Madalina Oltean, primele trei candidate de pe lista Partidului Național Liberal pentru Consiliul Local Targu Mureș, vor participa luni, 27 mai, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!".Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului…

- Consilierul local Horea Șarlea, reprezentant al Partidului Național Liberal in Consiliul Local Targu Mureș, a participat vineri, 24 mai, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!", realizata de catre Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Prezent in studioul Zi de Zi Live amenajat in proximitatea…

- Consilierul local Horea Șarlea, reprezentant al Partidului Național Liberal in Consiliul Local Targu Mureș, va participa vineri, 24 mai, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!".Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului Zi de Zi, va fi transmisa in direct…

- De-a lungul anilor, indiferent de funcțiile publice pe care le-a avut, Mara Toganel, candidata Partidului Național Liberal la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, a avut intotdeauna disponibilitatea pentru a interacționa cu oameni din toate categoriile sociale, din toate zonele județului…

- Candidata Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, Mara Toganel, este convinsa ca dupa alegerile din 9 iunie va performa, alaturi de echipa liberala de consilieri județeni, "cu corectitudine și cinste", in folosul cetațenilor din județul Mureș."Va marturisesc…

- Antrenorul formației CS Unirea Ungheni 2018, Florentin Petre, și Victoraș Astafei, capitan de echipa, au participat luni, 20 mai, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!", realizata de catre Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Prezenți in studioul Zi de Zi Live amenajat in proximitatea redacției…

- Sportivii mureșeni Oana Vasilescu și Augustin Moldovan au participat luni, 13 mai, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!", realizata de catre Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Prezenți in studioul Zi de Zi Live amenajat in proximitatea redacției cotidianului Zi de Zi, cei doi sportivi…

- Liderul Comunitații Evreiești din Targu Mureș, dr. ing. Vasile Dub, a participat miercuri, 8 mai, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!", realizata de catre Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Prezent in studioul Zi de Zi Live amenajat in proximitatea redacției cotidianului Zi de Zi, dr.…