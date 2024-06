Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de canicula și disconfort termic ridicat valabil miercuri, 19 iunie, in județul Suceava. Potrivit meteorologilor, valul de caldura se va extinde in toata țara. In nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumatatea…

- O atenționare cod galben au emis meteorologii pentru miercuri, 19 iunie. Se așteapta un val de caldura și disconfort termic ridicat. Valul de caldura se va extinde in toata țara. In nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumatatea estica a Munteniei și Dobrogea continentala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de temperaturi ridicate, canicula, disconfort termic ridicat pentru ziua de astazi.In Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum și in sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, se vor inregistra temperaturi ridicate…

- Sudul și sud-vestul țarii se afla astazi, 18 iunie, sub cod galben de canicula. Atenționarile se extind maine, 19 iunie, in toata țara, cu excepția litoralului, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit meteorologilor, in Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum și…

- Romania e imparțita intre vijelii și canicula. Meteorologii au emis, miercuri, doua alerte Cod galben, una de ploi și furtuni, alta de canicula și disconfort termic ridicat. Incepand de miercuri, ora 14.00, pana joi, ora 6.00, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumatatea de nord…

- Meteorologii au emis cod galben de fenomene extreme, valabil duminica, in intervalul 12.00-23.00, in 12 județe din nord-estul țarii. In aceste zone, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, fiind așteptate vijelii, caderi de grindina și averse torențiale.Astfel, conform Administrației Naționale…

- Rezerva de apa din sol in cultura graului de toamna se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute pe suprafete extinse din Moldova, Dobrogea si Muntenia, local in centrul si estul Olteniei, estul, centrul si sudul Transilvaniei si, izolat, in nord-vestul Banatului, in timp ce la porumb deficite…

- Vremea va fi vantoasa si se va raci, mai accentuat in regiunile intracarpatice, unde valorile termice diurne se vor apropia de normele climatologice specifice perioadei, in timp ce in restul teritoriului se vor mentine peste acestea. Pe parcursul zilei vantul va prezenta intensificari sustinute in…