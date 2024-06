Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 22 de ani și-a pierdut viața, marți noaptea, pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș. El a intrat cu mașina sub un autocamion parcat regulamentar.... The post Accident mortal pe Autostrada A1: un șofer tanar a intrat cu mașina direct sub roțile unui autocamion appeared first on Special Arad · ultimele…

- Miercuri, 19 iunie 2024, in jurul orei 01.32, polițiștii rutieri din cadrul Biroului Autostrazi au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe A1, km 297, sensul de mers Sibiu-Sebeș. Un autovehicul ar fi intrat in coliziune cu un autocamion care se afla parcat regulamentar. In urma…

- Un șofer de 22 de ani și-a pierdut viața, marți noaptea, pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș. El a intrat cu mașina sub un autocamion parcat regulamentar. Tanarul era din Hunedoara.„La data de 19 iunie 2024, in jurul orei 01.

- FOTO | Accident MORTAL pe autostrada A1: Un tanar de 22 de ani DECEDAT dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion parcat Accident MORTAL pe autostrada A1: Un tanar de 22 de ani DECEDAT dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion parcat La data de 19 iunie 2024, in jurul orei 01.32, polițiștii rutieri din…

- Secția de pompieri Sebeș a intervenit, in noaptea de marți spre miercuri, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe raza autostrada A1, km 298, sesul de mers Sibiu-Sebeș. La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii accidentului, a fost gasit…

- FOTO | Accident MORTAL pe autostrada A3, km 30: Un tanar de 30 de ani DECEDAT dupa impactul dintre o mașina și un autocamion Accident MORTAL pe autostrada A3, km 30: Un tanar de 30 de ani DECEDAT dupa impactul dintre o mașina și un autocamion Un accident rutier mortal a avut loc sambata, 25 mai 2024,…

- Un tanar a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, dupa ce un șofer baut a intrat, vineri dupa-amiaza, cu mașina intr-un parapete pe raza localitații Baița, județul Hunedoara, potrivit mediafax.

- Accident mortal, ieri-seara, pe raza localitatii Ciula Mare, din judetul Hunedoara, dupa ce un sofer a pierdut controlul masinii, care s-a rasturnat si a lovit un cap de pod. Miercuri, in jurul orei 20.20, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata despre incidentul rutier. In accident a fost implicat un…