Muncitor din Nepal, găsit spânzurat într-o casă din Timișoara. Ce le-a spus colegilor săi Un muncitor din Nepal s-a spanzurat intr-o casa din Timișoara, acolo unde barbatul locuia alaturi de mai mulți colegi. Cei care au facut macabra descoperire sunt chiar barbații care lucrau cu victima. Un muncitor din Nepal și-a luat viața. A fost gasit spanzurat Descoperire șocanta, miercuri seara, intr-o locuința din municipiul Timișoara. Polițiștii au fost sesizați cu privire la decesul unui barbat de 44 de ani, cetațean nepalez. Se afla de ceva timp in Romania, aici unde lucra la o firma de construcții. Barbatul locuia in imobilul respectiv impreuna cu colegii de munca. Insa, in aceasta dimineața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra intr-o casa din cartierul Elisabetin din Timișoara. Un barbat in varsta de 44 de ani a fost gasit mort. „La data de 22 mai, in jurul orei 20:35, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca in podul unui imobil din municipiul Timișoara, un barbat…

- Miercuri, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- Soferul unui autobuz de transport in comun din Timisoara a fost lovit de un pasager, in urma unui conflict izbucnit intre cei doi. Soferul a suferit o fractura de șold și a fost operat de urgența. Politistii il cauta pe agresor. Incidentul a avut loc pe strada Martirilor, unde intoarce autobuzul Expres…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, spune ca a primit foarte multe sesizari din partea mai multor persoane care i-au cerut sa intervina in dosarul de la 2 Mai. „Nu un singur cetatean, ci foarte multi cetateni din Romania ne-au solicitat noua, celor din Ministerul Justitiei, sa intervenim. Numai parintii…

- CARAȘ-SEVERIN – Intre cei doi, ambii studenți, ar fi izbucnit o cearta pe fondul geloziei, in urma careia tanarul de 23 de ani a luat un cutit de bucatarie si a injunghiat-o pe prietena sa in zona gatului! Potrivit Poliției Timiș, „in 22 martie a.c., in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 4 Urbane…

- Nr. 190 din 18 martie 2024 BULETIN DE PRESA Retinut de politisti In noaptea de 16 spre 17 martie a.c., in jurul orei 01:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca in localitatea Bradu are loc o stare conflictuala.La fata…

- ”Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat, in ultimele 24 de ore, controlul la intrarea in tara, asupra a doua automarfare conduse de doi cetateni romani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, mobilier si haine second-hand,…