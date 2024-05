Stiri pe aceeasi tema

- In primele patru luni ale anului 2024, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Mureș au fost incadrate in munca 1145 persoane, dintre care 505 femei. Tot in aceasta perioada, 5862 de persoane au beneficiat de asistenta in vederea asigurarii…

- Blocul Național Sindical organizeaza luni, alaturi de cele 29 de federații afiliate, un miting in fața Guvernului, urmat de un marș de protest pentru reducerea fiscalitații pe munca. Potrivit BNS, Romania are in prezent una dintre cele mai ridicate sarcini fiscale pe costul forței de munca din Uniunea…

- Biroul Electoral de Circumscripție Locala Nr. 2 Reghin a validat cinci candidaturi pentru funcția de primar al municipiului Reghin la alegerile locale din data de 9 iunie 2024. Este vorba despre Mark Endre, actualul primar care candideaza din partea UDMR,Ionel Rinja candidat AUR, reprezentantul ADU-Mihai-Dan…

- Conducerea UDMR Mureș a anunțat joi, 11 martie, cu prilejul unei conferințe de presa, lista candidaților susținuți pentru funcția de primar la alegerile locale care se vor desfașura in data de 9 iunie 2024.Candidații UDMR Mureș la primariile de orașe:Miercurea Nirajului: Toth Sandor (actualul primar);Reghin:…

- Peste 16.000 de persoane au fost angajate ca urmare a programelor de ucenicie desfasurate cu sprijinul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Potrivit Ministerului Muncii, aceste programe au mari avantaje: angajatorii sunt subventionati de stat sa isi formeze personalul dupa propriile cerinte,…

- Competiția ONSS Fotbal – Cupa ISF, la care au participat copiii din categoria de varsta U14, organizata de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, a ajuns la final. Astfel, vineri, 15 martie, s-a desfașurat etapa județeana, unde sportivii Centrului Școlar pentru Educație Incluziva nr. 1 Targu Mureș au…

- Lucrarile de reabilitare a Colegiului „Petru Maior" din Reghin se apropie de finalizare. Primarul municipiului, Mark Endre, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu interiorul și exteriorul unitații de invațamant. Lucrarile de reabilitarea colegiului din Reghin se afla pe ultima suta…

- Perechea alcatuita din Rareș Cojoc și Andreea Matei, sportivi legitimați la cluburile "Dansul Viorilor" din Reghin și CS Dinamo București, a caștigat sambata, 2 martie, in Sala Sporturilor din Targu Mureș, titlul de campion național la dans sportiv, la categoria Standard Adulți. La puțin timp dupa incheierea…