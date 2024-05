Stiri pe aceeasi tema

- Atalanta Bergamo a cucerit trofeul Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe Bayer Leverkusen cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri seara, pe Dublin Arena, intr-un meci arbitrat de romanul Istvan Kovacs.

- Ademola Lookman a reusit un hat-trick colosal pentru Atalanta in finala Europa League. Atacantul in varsta 26 de ani a „distrus-o” pe Bayer Leverkusen si a reusit o performanta unica in istoria competitiei. Nigerianul a inceput recitalul inca din minutul 12, cand a deschis scorul in meciul arbitrat…

- Echipele de start pentru finala Europa League la fotbal, care le opune pe Atalanta Bergamo si Bayer Leverkusen, miercuri seara (22:00), pe Dublin Arena, meci care va fi arbitrat de romanul Istvan Kovacs:Atalanta: 1. Juan Musso - 19. Berat Djimsiti (capitan), 4. Isak Hien, 23.

