Veste foarte bună pentru toți șoferii. Plafonarea RCA va fi prelungită Schimbari pe piața RCA. Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica un proiect elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care reglementeaza prelungirea temporara pana la 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023. Aceasta hotarare vizeaza stabilirea tarifelor de prima maxime și alte masuri pentru societațile de asigurare care ofera asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Actul normativ detaliaza tarifele de prima maxime, contractele asupra carora se aplica, comisioanele de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

