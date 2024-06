Stiri pe aceeasi tema

- Elena nu are liniște de cand medicii i-au spus ca fetița ei a murit, dupa 6 zile de la naștere! Femeia nu a primit nici macar un certificat de deces. Ce a marturisit mama indurerata, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O familie a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce ar fi fost agresata pe strada de un șofer nervos! Barbatul s-ar fi enervat pentru ca i s-a atras atenția ca mergea cu viteza. Ce au marturisit cele doua surori, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Petru a sfarșit tragic, la cațiva metri de casa, pe 19 mai 2022. La doi ani distanța de la moartea fiului lor, parinții vor sa se faca dreptate, susținand ca un alt tanar l-a lovit, dar nu ar fi fost pedepsit.

- F.T. In noaptea de duminica spre luni (2/3 iunie), pompierii din cadrul Detașamentului Valenii de Munte au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unei persoane cazute intr-un canal, la o adancime de aproximativ 10 metri. Dupa cum informeaza plutonierul Andreia Ursachi, purtator de cuvant al ISU…

- Un copil in varsta de 13 ani a murit inecat, in seara zilei de 1 iunie, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj. Trupul baiatului a fost gasit, insa era prea tarziu pentru a putea fi salvat. Politia anunta, duminica, deschiderea unui dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari…

- In varsta de 72 de ani, mama gimnastei Gina Gogean a murit intr-un cumplit accident rutier. Tragicul eveniment a avut loc sambata, in județul Galați. Conform informațiilor aparute in spațiul public, accidentul s-a petrecut in jurul orei 5:30, la ieșirea din localitatea Piscu. Mai multe detalii puteți…

- GRAV…Un angajal al primariei comunei Ștefan cel Mare și-a pierdut viața și un altul este, in stare critica, la Spitalul Județean Vaslui. Cei doi lucrau impreuna la curațarea și intreținerea sistemului de canalizare. Au intervenit pentru remedierea unei avarii dar, din pacate, intervenția s-a dovedit…

- Inca un accident ingrozitor de masina a curmat viata a doi tineri. S-a intamplat in localitatea Dragoești din județul Valcea. In plus, o fata in varsta de 14 ani a fost grav ranita, fiind transportata de urgența la spital. Autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un alt vehicul și a fost…