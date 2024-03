Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, la Timișoara a avut loc un concert caritabil in cadrul caruia s-au strans fonduri pentru Johann Hentz, un cunoscut rocker din Alba Iulia, care a facut parte din mai multe trupe și care are nevoie de ajutor pentru o operație in urma diagnosticarii cu tumora maligna de grad IV pe creier.…

- Cu ocazia implinirii a trei ani de la trecerea in neființa a lui Adi Barar, melomanii sunt așteptați la un eveniment numit „The Same Old Blues – In Memoriam Adi Barar“, care va avea loc vineri, 8 martie, de la ora 20, la sediul HAMC Timișoara (Strada Cireșului, 31A). La acest concert vor canta Rareș…

- Formația Blazzaj va susține un concert de lansare a variantei digitale a albumului „Intoarcerea omului furnicar“, la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. „Dupa incercarea nereușita de a prelua conducerea asociației de locatari, omul furnicar s-a ratacit 28 de zile in supermarketuri in cautarea…

- Nightlosers e una din acele trupe care reușește de fiecare data sa te surprinda. Dincolo de amestecul inedit de rock’n’roll, blues, elemente folcorice și alte finețuri, baieții reușesc sa surprinda asistența intotdeauna grație faptului ca sunt adeseori imprevizibili, acest fapt fiind indubitabil și…

- Melting Dice va susține un concert acasa, la Timișoara, evenimentul urmand sa beneficieze de o deschidere asigurata de Ioan Popovici. Recent, formația timișoreana a lansat o noua melodie care poarta titlul de „Lucruri simple”, care beneficieaza și de un videoclip. Trupa de rock alternativ Melting Dice…

- Delta Pe Obraz, trupa de poetry rock alternativ din Chișinau, revine in Timișoara, la Casa Tineretului, cu un concert de lansare a primului lor album, „Ritm Color”. „Albumul este despre pulsația ta interioara careia doar tu ii poți da culoare. E despre revenirea la sine prin dezvoltare și acceptare.…

- Spectacolul extraordinar „Liragobete”, dedicat sarbatorii iubirii la romani, va avea loc peste doua saptamani, la Timișoara. Invitații speciali sunt violoncelistul Razvan Suma și poetul Constantin Romulus Preda.

- Cargo a susținut un concert extraordinar joi seara, in centrul orașului Timișoara, la M2 Event Venue, unde publicul numeros care a luat cu asalt recitalul celei mai iubite trupe de rock din țara noastra a avut parte de o seara deosebita. Setul trupei a inceput in forța și inca de la primele acorduri…