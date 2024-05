Stiri pe aceeasi tema

- O serie de muzicieni timișoreni au animat evenimentele numite Povești din vecini, care s-au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute in doua cartiere din Timișoara. Sambata, in Parcul Ciarda Roșie, spectatorii au avut parte de un spectacol cu papuși mari Jack și vrejul de fasole, folclor maghiar cu…

- Manifestarile prilejuite de Ziua Europei la Timișoara au inclus și un spectacol deosebit desfașurat in Piața Victoriei, unde alaturi de invitata speciala Sonique au susținut momente muzicale și Corala Contrast, orchestra simfonica „Lira” și orchestra Ansamblului „Timișul”. Printre invitații serii s-au…

- Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, a vorbit despre libertate, dar si despre o democratie autentica, in discursul sustinut la mitingul de la Timisoara al Aliantei Dreapta Unita. El a afirmat ca Revolutia de la Timisoara nu a invins pe deplin. ”Dreapta Unita e doar nucleul in jurul caruia se vor…

- Skarra Mucci, o figura legendara a muzicii reggae și dancehall din Jamaica a susținut un concert deosebit la sfarșitul saptamanii trecute in clubul Pixel din Timișoara, spectacolul sau demonstrand ca faima de care se bucura pe plan internațional este cat se poate de justificata. Unul din atu-urile artistului…

- Comunitatea de artiști MCs United a organizat un inedit concert miercuri seara la Timișoara, evenimentul derulat sub genericul „Overtime Sessions” desfașurandu-se in incinta magazinului U-man. Sesiunea s-a numit „Overtime Sessions”, deoarece concertul s-a desfașurat in afara programului de lucru al…

- In cadrul Concertului extraordinar de pricesne susținut de Corala „Armonia" Constanța la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic" Falticeni, miercuri, 10 aprilie 2024, de la ora 19:00, se pot face donații pentru gemenele Ana Elena și Aura Maria Bandrabula, care sufera de o ...

- Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a anunțat ca va face parte din alt proiect politic și va trece la Forța Dreptei, iar astfel va fi susținut de Alianța Dreapta Unita pentru un nou mandat de președinte al CJ Timiș. Decizia lui Alin Nica vine in contextul in care liderii PSD și PNL de la centru s-au…

- Vineri seara, Razvan Stochița (Ravi) și gașca lui numita TrupaHazard a susținut un concert dedicat doamnelor și domnișoarelor la The ’80s Pub, unde pe parcursul a doua reprize, publicul a avut parte de o seara incantatoare colorata cu arome muzicale diverse. Printre melodiile care s-au bucurat de succes…