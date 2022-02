Ford Motor Co a anuntat ca ia in considerare producerea de vehicule electrice in India pentru export si posibil pentru vanzarea pe piata indiana. Este o schimbare importanta de strategie, dupa ce, in septembrie, Ford a informat ca intentioneaza sa opreasca productia de automobile in India si isi va inchide ambele uzine din aceasta tara, adaugandu-si numele pe lista producatorilor auto care au decis sa iasa de pe aceasta piata. Compania auto americana ar urma sa-si lichideze operatiunile de la fabrica unde sunt produse autoturisme si motoare, in Tamil Nadu, pana in 2022, iar la uzina din statul…