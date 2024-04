Tesla caută posibile locaţii în India pentru o fabrică de 2-3 miliarde de dolari Tesla va trimite luna aceasta o echipa in India pentru a cerceta posibile locatii pentru propusa fabrica de vehicule electrice (EV), de 2-3 miliarde de dolari, a anuntat miercuri publicatia Financial Times (FT), citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Intentia Tesla de a se extinde pe o piata cu o crestere rapida vine intr-un moment in care cererea pentru EV incetineste, iar concurenta se intensifica pe principalele sale piete din SUA si China, ceea ce a dus la livrari sub asteptari in primul trimestru din 2024. Tesla a livrat aproximativ… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

