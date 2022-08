Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 6 WTA) a postat, luni, un mesaj pe Facebook, in care le-a multumit fanilor pentru ca au facut-o sa se simta ca acasa. „Aceasta victorie inseamna foarte mult pentru mine. M-am reintors din punct de vedere mental din aprilie anul acesta. Dupa ce am ajuns in semifinalele de la Wimbledon,…

- Un studiu de data recenta face o uimitoare descoperire: Sars-Cov-2 reușește sa ajunga din nas in creier prin intermediul unor tuburi minuscule, numite nanotuburi, transmite 20 Minutes. Prezența Covid-19 a fost observata inclusiv in creierul unor pacienți. Potrivit New Scientist, receptorul ACE2, pe…

- Novak Djokovic a fost primit ca un rege, la Belgrad, dupa castigarea de catre acesta a turneului de la Wimbledon. Mii de fani s-au strans in fata primariei din capital Serbiei, luni, pentru a-l omagia pe sportiv, informeaza Daily Mail, citata de news.ro. Djokovic i-a salutat pe fani de la balconul primariei,…

- Un angajat Burger King a primit donatii in valoare de peste 130.000 de dolari (608.894 lei) in doar patru zile dupa ce a impresionat mii de oameni cu cadoul primit de la compania fast-food dupa 27 de ani de munca fara nicio zi libera. Kevin Ford, in varsta de 60 de ani, a inceput sa lucreze la companie…

- Cercetatorii germani au pus la punct un nou vaccin anti-Covid viu atenuat, considerat mai eficient comparativ cu vaccinurile existente. Primele rezultate pe animale sunt concludente, ele urmand a fi confirmate de primele teste clinice pe oameni, transmite Science et Avenir. O mare parte a populației…

- In zece ani, numarul spitalizarilor legate de efectele nedorite ale unui medicament este mai mult decat dublu. Este concluzia unui studiu realizat de un centru regional de farmacologie din Limoges. Mai surprinzator este insa faptul ca autorii studiului nu au reușit sa stabileasca și cauzele precise…

- Potrivit informațiilor a doi cercetatori – unul din Londra și altul din Los Angeles –, comunicate in The Lancet Gastroenrerology and Hepatology, trebuie studiata și implicarea Sars-Cov-2 pentru aflarea cauzei hepatitei pediatrice a carei origini inca nu a trecut de stadiul ipotezelor. Pentru moment,…