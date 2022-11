Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul personaj Jack Reacher revine la Editura Trei in romanul Mai bine mort scris de Lee Child impreuna cu fratele sau Andrew. Se spune ca un roman cu Jack Reacher este vandut undeva in lume la fiecare noua secunde. Aceasta realizare a lui Lee Child es

- Olga este mama a trei copii minunați, care, de ceva vreme, lupta cu o boala grea. Acum, mai mult ca niciodata, are nevoie de ajutorul oamenilor. Vestea ca sufera de cancer de piele a venit ca o napasta. Boala a progresat foarte repede, iar fiecare secunda conteaza acum pentru tinara mama, care are nevoie…

- Florin Salam a dat detalii despre relațiia lui cu divinitatea, in cadrul unui podcast, in urma cu puțin timp. Celebrul manelist a vorbit despre pacatele lui și a recunoscut ca face adesea greșeli, dar se declara un om credincios. Iata ce a dezvaluit cantarețul!

- Starul din „Back to the Future” a fost diagnosticat cu aceasta boala in 1991, dar se știe ca afecțiunea progreseaza in timp, iar Fox admite ca lucrurile s-au „inrautațit” in ultimul an.

- Jamie Oliver a vorbit duminica fanilor despre lupta sa "frustranta" cu dislexia intr-o postare lunga pe Instagram, informeaza luni site-ul publicatiei Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Oana Lis a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce Viorel s-a imbolnavit. A ajuns sa apeleze la terapie și la credința pentru a face fața problemelor. Ce spune despre adevarata sa misiune, dar și despre cei care au jignit-o punand-o la zid. Vedeta a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Fosta iubita a lui Fuego, Ana-Maria Ciausu, a facut dezvaluiri din lupta pe care o duce cu boala, de mai bine de un an de zile. A aflat ca are cancer in urma cu cateva luni bune, iar de atunci a trecut și prin doua operații. Marturisirile emoționante ale subprefectul judetului Olt.

- OFICIAL| A MURIT Mihail Gorbaciov: Fostul lider sovietic s-a stins dupa „lupta cu o boala grava și lunga” A MURIT Mihail Gorbaciov: Fostul lider sovietic s-a stins dupa „lupta cu o boala grava și lunga” Mihail Gorbaciov a murit, a informat agenția TASS. Gorbaciov a murit la varsta de 91 de ani. „In…