- What's Up a confirmat ca s-a casatorit in secret cu aleasa inimii sale, Micky, in urma cu cateva luni. Cantarețul și-a anunțat apropiații cu o seara inainte de eveniment.De mai bine de doi ani, What's Up este intr-o relație cu Micky, iar cei doi s-a casatorit in urma cu doar cateva luni. Artistul este…

- Gabi Stangau a sfarșit tragic, dupa ce a murit intr-un accident de ATV. Cei care l-au cunoscut au doar cuvinte de lauda la adresa violonistului. De departe, cele mai afectate de pierdere sunt familia artistului și soția, cu care s-a casatorit in urma cu doi ani.

- Adriana Ognean, o mama singura si curajoasa, este in lupta cu un melanom agresiv, o lupta pe care o duce cu bravura de cand a fost operata prima data acum 9 ani. Starea ei este un caz medical foarte rar – ea lupta acum impotriva unei metastaze pulmonare a melanomului malign, ceea ce ofera o ... The…

- Pilda zilei - Iubirea trebuie marturisitaEl era un barbat robust, cu o voce puternica și cam dur. Ea era o femeie dulce și delicata. S-au casatorit. Ea ingrijea de casa și de educația copiilor. Copiii au crescut, s-au casatorit, au plecat. Atunci femeia iși pierdu zambetul și deveni din ce in ce mai…

- Nelu Vlad, liderul formației Azur, traverseaza momente dificile, fiind diagnosticat cu o boala grava, dupa ce i s-a facut rau chiar in timpul unui spectacol. Cantarețul in varsta de 73 ani este internat la spitalul din Cluj dupa ce i s-a facut rau la spectacol, unde și-a pierdut echilibrul și vederea,…

- Familia Hanca petrece finalul de an in Dubai, de unde Sergiu și Andreea au postat mai multe imagini Sergiu Hanca e inca in recuperare dupa accidentarea suferita in toamna, in urma faultului lui Dawa din meciul cu FCSB, iar in aceasta perioada s-a „mutat” in Emirate, alaturi de familie și de fostul…

- Reprezentantii ISU Arges au avut de dat azi o știre pe care nu ar fi vrut sa o anunțe niciodata. Unul dintre cei mai vechi și buni salvatori, remarcat de mii de ori in lupta pentru viața altora, nu a mai avut forța sa lupte pentru propria viața. „Cu regret anunțam decesul colegului nostru de la Secția…