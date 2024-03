Stiri pe aceeasi tema

- A trecut mai bine de o saptamana de cand Marius Țepeliga a murit. Familia lui iși revine cu greu in urma tragediei. De departe, cea mai afectata este soția lui, Andreea Neagoe, cea care i-a fost alaturi pana in ultimul moment.

- Momente grele pentru familia și apropiații lui Marius Țepeliga. Lautarul a murit ieri, dupa o lunga perioada in care s-a luptat cu cancerul, sperand pana in ultima clipa ca se va vindeca. Anunțul pe care l-au facut rudele cantarețului.

- Marius Țepeliga a sperat pana in ultima clipa ca se va vindeca. Dupa o lunga lupta cu boala, lautarul a murit. A lasat in urma o soție indurerata, pe Andreea Neagoe, și doi copii, un baiat și o fata.

- Lumea lautarilor este in doliu, dupa ce Marius Țepeliga a murit. S-a confruntat o buna perioada cu probleme grave de sanatate, iar in luna ianuarie a fost supus unei intervenții chirurgicale, in urma careia a avut nevoie de sange. In cele mai grele momente, soția, Andreea, i-a fost alaturi.

- Momente cumplite pentru familia lui Gabi Stangau. Celebrul violonist a fost astazi inmormantat. In mediul online, au aparut o mulțime de imagini de la ceremonie. Soția lui, Diana Berințan, nu s-a putut dezlipi de sicriu, iar lautarii au venit și au cantat melodii triste, in memoria lui Gabi Stangau.

- Adriana Ognean, o mama singura si curajoasa, este in lupta cu un melanom agresiv, o lupta pe care o duce cu bravura de cand a fost operata prima data acum 9 ani. Starea ei este un caz medical foarte rar – ea lupta acum impotriva unei metastaze pulmonare a melanomului malign, ceea ce ofera o ... The…

- Giovana, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a publicat primele imagini cu burtica de gravida. Soția lui Sese este insarcinata cu al doilea copil, la doar 8 luni de cand și-a adus pe lume fiica.

- Alina, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a distribuit in mediul online un filmuleț adorabil in care apare fiul sau. Soția lui Valentin nu a mai ținut cont de nimic și le-a aratat susținatorilor chipul baiețelului ei.