- Viața și cariera lui Roberto Cavalli in imagini de colecție Un veritabil maestru al imprimeurilor extravagante și al croiurilor senzuale, Roberto Cavalli a fost unul dintre cei mai influenți designeri contemporani. In aceasta incursiune prin viața sa, descoperim imagini de colecție ce reflecta povestea…

- Dovezile vorbesc de la sine atunci cand spunem ca Daniel Stanciu iși scoate iubita numai in locuri exclusiviste! Așa arata viața de fost director sportiv. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini…

- Te-ai intrebat vreodata ce face Denis Haruț cand nu este pe terenul de fotbal? Daca da, atunci ești in locul potrvit! Ei bine, sportivul iși petrece timpul la locul de joaca. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini rare cu…

- Lumea lautarilor este in doliu, dupa ce Marius Țepeliga a murit. S-a confruntat o buna perioada cu probleme grave de sanatate, iar in luna ianuarie a fost supus unei intervenții chirurgicale, in urma careia a avut nevoie de sange. In cele mai grele momente, soția, Andreea, i-a fost alaturi.

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Smiley a transmis un mesaj emoționant pentru femeile din viața lui. Cantarețul a postat pe rețelele de socializare imagini rare cu mama, bunica, soția și fiica lui.Vedetele din showbiz au postat pe rețelele de socializare mesaje speciale de felicitare și apreciere de 8 Martie…

- Nora Ancai Țurcașiu, Andreea, este insarcinata cu primul ei copil. Aceasta a publicat primele imagini sarcina destul de avansata. Dupa mai bine de un an de la nunta cu aleasa inimii sale, Andreea, fiul artistei ii face o mare bucurie mamei sale, care spunea, in urma cu ceva timp, ca viseaza sa aiba…

- Viața Andrei Volos și a lui Lele s-a schimbat radical de cand a aparut pe lume fiica lor și asta nu este tot. Manelistul și iubita lui au decis sa se mute și in casa noua, așa ca, s-au ocupat de amenajare inca de cand șatena era insarcinata.

- Alex Botea traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Betty, fiica lui Sorinel Puștiu. Acesta reușește sa se imparta intre viața personala și profesionala, punand mult accent pe relația cu partenera sa de viața, astfel ca ii face o mulțime de surprize. Totodata, manelistul primește multa ințelgere…