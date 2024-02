Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani din Targoviște a fost injunghiat mortal, in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din comuna Moroeni, județul Dambovița. La eveniment participau mai multe vedete. Potrivit surselor STIRIPESURSE, barbatul omorat este Anghel Sorin, 41 ani.De asemenea, sursele Antena 3…

- Reglari de conturi in stil mafiot la Soroca. Au aparut noi detalii despre focurile de arma care au rasunat in dupa-amiaza zilei de ieri, 7 februarie, pe strada Ștefan cel Mare din oraș. Barbatulranit cu pistolul a facut primele declarații petru SorTV de pe patul de spital.

- Diagnosticarea suveranului britanic cu cancer a facut inconjurul lumii, regele primind mesaje de susținere din partea multor cancelarii, inclusiv din Romania. Presa britanica a relatat pe larg despre acest moment, dar și despre cum a aparut Regele Charles in Londra dupa ce a fost diagnosticat cu cancer.…

- Au aparut primele imagini cu Regele Charles al III-lea, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Monarhul britanic a ieșit la o plimbare cu Regina Camilla. Iata cum s-a afișat, dar și ce fotografii au aparut cu el!

- Au fost facute publice primele imagini cu momentul in care zidul internatului din Odorheiu Secuiesc s-a parbușit peste cei patru copii. Tragedia a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona.

- Informații noi in cazul primarului condamnat din Baia Mare! Au aparut primele imagini cu Catalin Cherecheș, in timp ce parasește țara. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce avea gluga pe cap și ieșea din casa la ora trei dimineața!

- Au aparut noi informații in cazul crimei lui Adrian Kreiner! Au ieșit la iveala primele imagini cu apartamentul in care au stat asasinii milionarului din Sibiu care a fost omorat in propria casa. Iata cum arata locuința in care au stat criminalii milionarului din Sibiu!

- Au aparut primele imagini cu presupușii criminali ai omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Aceștia ar fi fost surprinși de o camera de supraveghere din oraș, la scurt timp dupa oribila crima. Aveau cagule pe fața și mergeau relaxați, ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat.