- In cadrul cercetarilor privind persoanele implicate in activitatea de migrației ilegala din noaptea de 1 mai, s-a constat faptul ca un cetațean roman, șofer de taxi, a transportat din municipiul Timișoara, migranții și pe cele trei calauze afgane, pana in zona parcarii de pe autostrada A1, Timișoara…

- Duminica, in jur de ora 14:00, a avut loc un accident rutier, chiar la urcare pe autostrada, pe DN69, la ieșirea din Arad spre Timișoara.... The post Accident la urcarea pe autostrada, in urma caruia un motociclist a fost ranit appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Accident produs sambata seara, in zona Soarelui din Timișoara. Doua femei au fost ranite și transportate la spital dupa ce in mașina care se aflau a fost lovita de o alta, condusa de un tanar șofer. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- Accident de circulație in Timișoara, sambata seara. Doua femei au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un autoturism care a trecut pe culoarea roșie a semaforului. „Un barbat, in varsta de 25 de ani, a condus un autoturism pe Calea Martirilor dinspre Ioan Stanciu, iar la…

- Accident rutier in municipiul Ramnicu Valcea Astazi, 16 martie a.c., polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 7, km 174, strada Calea București din municipiul Ramnicu Valcea, a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele…

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus o autoutilitara pe A1 dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar in dreptul localitații Recaș, se pare ca pe fondul unor afecțiuni medicale, a intrat in coliziune cu parapetul de pe partea dreapta a sensului de mers și s-a oprit pe banda de urgența. Din nefericire,…

- La data de 22 februarie ora 19:21, Poliția Municipiului Falticeni a fost sesizata prin SNUAU 112 ca pe DN 2 – E 85, pe raza localitații Roșiori s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Poliției Municipiului Falticeni, care…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 37 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins in timp ce conducea deși era in stare avansata de ebrietate. Barbatul avea o alcoolemie de peste 2.36 la mie. Mai mult, barbatul a aprovocat și un accident soldat doar cu pagube materiale.