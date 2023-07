”Solutia de dreapta: Reforme ⇾ Reducerea Cheltuielilor Bugetare ⇾ Scaderea Taxelor = Inflatie mica! In toate sondajele romanii spun ca cel mai mult ii afecteaza crestrea preturilor. Au dreptate. Acesta este cel mai important argument pentru reducerea deficitului bugetar urgent prin reducerea cheltuielilor. Acum este oficial, inflatia a fost generata si sustinuta de MF-PSD pentru a creste artificial veniturile la buget in 2022. Viata romanilor a fost mai rea aproape in fiecare zi de un an jumate din cauza inflatiei PSD-iste”, afirma Florin Citu, duminica, intr-o postare pe Facebook. El sustine…