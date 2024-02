Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat la inceputul ședinței de Guvern ca Italia va asigura o finanțare de pana la 2 miliarde euro la Centrala Cernavoda. „Ieri am avut sedința comuna a guvernelor Romaniei și Italiei,la Roma, unde componenta economica a fost extrem de solida. Ma refer la ințelegerea in…

- Romania a lansat, joi, prima sa emisiune de obligatiuni verzi, o masura care era asteptata de mult si vizeaza diversificarea bazei de investitori in contextul cererii in crestere pentru obligatiunile verzi. Obligatiunile verzi pe 12 ani au un spread de 345 puncte de baza peste mid-swaps, iar pretul…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat astazi proiectul de Hotarare de Guvern privind Cadrul referitor la finantarea unor proiecte care sunt destinate protejarii mediului inconjurator si combaterii schimbarilor climatice. Printre proiectele etichetate ca verzi sunt incluse cele legate de productia de energie…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a avut o ieșire nervoasa la adresa celor care ii critica masurile luate in Guvern. Oficialul de la București i-a numit „magari” pe cei care se intreaba de unde gasește Executivul bani sa creasca pensiile. Totul vine in contextul in care, de la inceputul anului, Guvernul…

- Din parcul de autovehicule al Romaniei din 2050, 65% vor fi cele electrice, 20% pe hidrogen, 13%hibrid și 2% pe benzina. Nu vor mai exista mașini care sa mearga cu motorina, conform Planului Național Integrat in Domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice 2021-2030, Actualizarea decembrie 2023, publicat…

- Romania va fi eligibila pentru finanțarea cheltuielilor legate de derularea unor proiecte sustenabile, care vor contribui in mod direct la indeplinirea obiectivelor de mediu și de dezvoltare durabila. In acest sens, conducerea PNL a Ministerul Finanțelor a emis și publicat Cadrul Obligațiunilor Verzi…

- In a doua jumatate a lunii ianuarie, va fi lansata licitația pentru execuția lucrarilor de construire a celor 140 kilometri ai drumului expres Oradea – Arad, a anunțat președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, citat de Bihoreanul . Șoseaua, construita de autoritațile locale din Bihor și…

- „AUR ii solicita ferm lui Marcel Ciolacu sa revoce de urgența HG 1215 din 29 noiembrie 2023”, transmite purtatorul de cuvant al AUR, deputatul Dan Tanasa. Despre ce este vorba mai exact? „In țara in care sute de mii de copii se culca flamanzi in fiecare seara pentru ca nu au ce manca, in țara in care…