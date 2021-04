Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, reactioneaza dupa demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, susținând ca decizia de a fi destituit "a venit mult prea târziu pentru multi români care si-au pierdut viata"."Revocarea lui Vlad Voiculescu a venit mult prea târziu…

- Mai mulți parlamentari USR – PLUS susțin retragerea din alianța de guvernare, in contextul demiterii ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, și a secretarului de stat din subordine, Andreea Moldovan. Declarația a fost facuta miercuri de Ionuț Moșteanu, liderul deputatilor Aliantei USR – PLUS. Intrebat…

