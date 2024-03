Bulgaria: Noul premier este un fost comisar european! Maria Gabriel, fost comisar european, actualul ministru de externe, a fost desemnata sa preia fraiele guvernului Bulgariei, ca urmare a demisiei premierului Nikolai Denkov. Numirea a avut loc pe fondul rotativei guvernamentale intre partidul de centru-dreapta GERB, din care face parte Gabriel, și partenerii sai pro-occidentali. O schimbare așteptata Demisia lui Denkov vine ca urmare a acordului de guvernare stabilit dupa alegerile parlamentare din aprilie anul trecut. Acordul stipuleaza ca funcția de prim-ministru trebuie exercitata prin rotație intre partidele semnatare. Denkov a subliniat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

