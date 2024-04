Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta PNL Sibiu Raluca Turcan a precizat ca plecarea unor primari de la PNL la PSD este „o actiune politica gresita, care slabeste actuala coalitie si pune in pericol realizarea proiectelor majore pentru tara”.

- Coaliția de guvernare are programata o intalnire importanta luni, despre care a vorbit președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca. Intalnire importanta. luni, in coaliție! Nicolae Ciuca , presedintele PNL, a declarat ca rostul sedintei de coalitie de luni este sa finalizeze toate aspectele…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni despre traseismul primarilor ca nu este de acord cu o astfel de abordare pentru ca se duc catre oamenii din fiecare localitate, stiu ca acolo este ales omul, nu partidul si incertitudinea fata de ce familie politica se va orienta sau nu primarul creeaza…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, in cadrul Congresului PPE, ca pericolul destabilizarii Uniunii Europene este mai ridicat ca niciodata si acesta il reprezinta partidele extremiste si populiste! Nicolae Ciuca a vorbit la congresul PPE despre pericolul destabilizarii Uniunii Europene,…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Covasna, despre primarii si viceprimarii PNL din Timis care vor candida din partea PSD si daca acest lucru nu duce la tensiuni in coalitie. „O sa stam de vorba in coalitie in urmatoarea saptamana sa vedem exact ce se intampla.…

- "Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. In politica, in guvern, in societate. Indemn guvernanții care au uitat aceasta motivație in ultimii ani sa iși reaminteasca de angajamentul lor, sa iși aduca aminte ce ne-am propus sa realizam pentru romani și pentru țara, in vremuri complicate", a…

- Marcel Ciolacu a venit și el cu amenințari! Președintele PSD spune ca iși va depune mandatul de premier, daca PNL va ieși de la guvernare. Mai mult, pare chiar ca regreta ca a intrat la guvernare alaturi de PNL! Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații șocante, in urma cu scurt timp! Liderul PSD…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, participa miercuri la Gala Sportului Romanesc 2023, de unde insa a facut declarații importante legate de planul liberalilor pentru alegeri, dar a vorbit și despre discuțiile legate de comasare. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, inca mai spera la gasirea unei soluții convenabile…