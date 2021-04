Pașaportul de vaccinare, un document care atesta faptul ca titularul sau a fost vaccinat impotriva Covid-19, a fost interzis in Florida in numele respectarii „libertaților individuale”, a anunțat guvernatorul republican al acestui stat, potrivit AFP. Decretul guvernatorului Ron DeSantis interzice serviciilor administrative din acest stat de sud-est sa elibereze pașapoarte de vaccin sau orice tip […] The post Florida interzice pașaportul de vaccinare. Care este motivul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .