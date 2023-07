Stiri pe aceeasi tema

- Haziran și Luis Gabriel imortalizeaza intotdeauna momentele emoționante cu fiul lor, astfel ca posteaza des fotografii și videoclipuri cu micuțul Joseph Tiago pe rețelele personale de socializare, unde au o comunitate impresionanta de oameni. Recent, artista a postat o imagine emoționanta cu micuțul…

- Haziran a vorbit despre problemele de sanatate ale fiului ei, Joseph, asta dupa ce vedeta a fost criticata de gurile rele. Haziran a marturisit ca a primit un val de critici, astfel ca a ales sa spuna, de fapt, cum stau lucrurile. Iata cu ce problema de sanatate se confrunta micuțul!

- Ieri a fost un eveniment special in viața lui Luis Gabriel și a lui Haziran! Cei doi artiști au radiat de fericire, asta pentru ca micuțul Joseph ei a implinit varsta de un an, iar cei doi cantareți i-au organizat o petrecere de zile mari. Fiul manelistului a avut o mulțime de invitați la petrecere…

- In ziua de 14 iunie polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 19 Poliție au pus in aplicare un mandat de aducere, emis pe numele unui barbat, in varsta de 26 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de talharie…

- Cea mai noua colaborare muzicala vine de la un cuplu de artiști la care nu s-a gandit nimeni ca ar putea scoate o piesa frumoasa impreuna. Este vorba de Simona Nae și Luis Gabriel care au parte de o intalnire muzicala speciala pentru piesa “Floare de NU MA UITA”! Videoclipul este pe masura iar duetul…

- Luis Gabriel poate spune ca este un barbat implinit din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o familie frumoasa, la care a visat mereu, dar și o cariera de succes in domeniul muzical. Ei bine, artistul posteaza des fotografii pe rețelele personale de socializare, insa de aceasta data a postat…

- Luis Gabriel vine cu o piesa numai buna de ascultat atunci cand ai sufletul gol. Se numește “Taci inima și bea” și este un feat. cu frumoasa și talentata lui soție, Haziran, lansata in colaborare cu Diamond Records și Balkanika Records. Creditele catre muzica, versuri, instrumental și mix master merg…

- Pe rețelele personale de socializare, Pepe a postat un videoclip emoționant cu fiul lui și al Yasminei Pascu. Prezentatorul de la Te cunosc de undeva l-a filmat in ipostaze speciale pe micuțul lui, iar din acest videoclip se poate vedea ca baiatul ii calca pe urme acestuia. Iata ce videoclip a postat…