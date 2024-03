Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a avut o noua reacției acida pe internet. Dupa ce a fost acuzat ca a dat țeapa de mai multe ori atunci cand a fost invitat și platit sa cante la petreceri, artistul se apara. Iata mesajul transmis de interpretul de muzica de petrecere, in urma cu puțin timp, in mediul online!

- Mulți o cunosc pe Haziran, iubita lui Luis Gabriel, insa doar puțini sunt cei care știu ca ea are o sora. Ei bine, sora artistei are frumoasa varsta de 17 ani și seamana foarte bine cu ea. Fanii au ramas uimiți cand au vazut imagini cu cele doua. Iata cum arata sora celebrei cantarețe!

- Luis Gabriel s-a reprofilat și a schimbat domeniul in care activeaza! Nu s-a lasat de muzica, dar, in schimb, cunoscutul manelist de la noi și-a decis și un salon de infrumusețare. Iata ce declarații a facut Luis Gabriel, exclusiv pentru Xtra Night Show!

- Roxana Dobre ii este sprijin lui Florin Salam, ca de fiecare data, mai ales dupa scandalul in care a fost implicat manelistul cu dama de companie. Soția lui spune ca artistul a fost mereu „incolțit” și ca deja s-a obișnuit ca lucrurile sa stea astfel.

- Vali Vijelie a vorbit, cu puțin timp in urma, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Xtra Night Show, despre retragerea din muzica. Iata cand planuiește manelistul sa iși incheie cariera profesionala!

- Luis Gabriel și Haziran iși doresc o fetița. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, cei doi au marturisit ca vor sa devina parinți pentru a doua oara. Iata ce declarații au facut!

- Florin Salam a fost audiat, marți seara, 16 ianuarie 2024, la Secția de Poliție nr. 1 din București, in dosarul in care este acuzat ca a batut o tanara de 23 de ani intr-o camera de hotel. Cantarețul de manele s-a prezentat in sala de judecata impreuna cu avocatul sau, dar nu numai. Cum se […] The post…

- In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Oana Lis a vorbit despre cum a petrecut, alaturi de Viorel Lis, sarbatorile de iarna din acest an, dar și planuri are pentru Revelion. Iata declarațiile exclusive ale vedetei din showbiz-ul romanesc.