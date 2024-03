Stiri pe aceeasi tema

- Jador face declarații exclusive pentru Spynews.ro dupa scandalul in care fost implicat weekend-ul trecut cu Nikolas Sax, prietenul lui. Artistul susține ca nu a avut niciun concert in Luton și nimic din ce s-a scris nu e adevarat, cu toate ca Nikolas Sax a confirmat și in direct la Xtra Night Show ca…

- Chitaristul francez Sylvain Luc, un virtuos al jazzului de renume international, a decedat la virsta de 58 de ani, a anuntat conducerea Festivalului Paris Music, eveniment in cadrul caruia artistul ar fi trebuit sa cinte. Muzicianul era programat sa cinte joi seara,14 martie, un solo la „Cite de l'architecture…

- Cunoscutul cantareț de manele, Florin Salam a fost pus sub control judiciar in dosarul penal deschis pe numele sau, potrivit unor informații pe surse. In apararea sa, artistul susține ca a restituit sumele de bani persoanelor pagubite. Florin Salam este acuzat ca ar fi luat bani in avans de la mai multe…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Luis Gabriel a vorbit despre jocurile de noroc. Cantarețul de manele a recunoscut ca obișnuiește sa-și incerce norocul. Artistul a vorbit despre despre acest subiect mai puțin știut din viața lui. Iata ce declarații a facut soțul lui Haziran!

- Dupa aproape 24 de ore de la decesul subit al interpretului de muzica populara Mile Povan, la iveala au ieșit mai multe detalii din cazul morții sale. Fratele lui Mile Povan a fost cel care și-a dat seama ca s-a intamplat ceva rau cu artistul. Cantarețul de muzica populara a fost gasit fara suflare…

- Tragedie in vestul țarii. Un indragit solist de muzica populara a fost gasit mort la doar 31 de ani! Cunoscutul interpret banațean Mile Povan a fost gasit mort in propria locuința. Artistul avea doar 31 de ani. Cantarețul de muzica populara Mihai Leric, cunoscut ca Mile Povan, a fost gasit mort in locuința…

- Este doliu imens in lumea muzicii populare din Romania. Alina Popa, o cantareața de muzica populara din județul Gorj, s-a stins din viața la varsta de 23 de ani. Tanara se lupta de ceva timp cu o boala crunta. Familia și apropiații ei sunt acum devastați de moartea ei! Alina Popa, privighetoarea Gorjului,…

- Lele și Andra Volos se pregatesc de cele mai frumoase evenimente din viața lor! Cei doi indragostiți au devenit parinți, la finalul anului 2023, iar acum urmeaza un an plin pentru ei. Manelistul a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, despre nunta. Iata…