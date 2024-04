Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea e o ”mama eroina”, asta pentru ca pana la varsta de 43 de ani vedeta are șase copii, iar ea a spus ca nu vrea sa se opreasca aici! Cu toate ca a nascut de șase ori, vedeta are un corp de invidiat și fara sa fi ajuns vreodata pe mana doctorului estetician. Soția lui Adrian Sina ne spune motivul…

- Naomy a murit in urma cu o zi, la 47 de ani, pe un pat de spital din Germania. Familia sufera cumplit, iar printre cei care au apreciat-o se numara și Minodora. Artista spune ca a avut primele interacțiuni cu ea acum mulți ani, in perioada in care amandoua incercau sa se lanseze in muzica.

- Numele lui Razvan Suma nu se desparte de violoncel. Nu doar in concepția publicului, ci și in realitatea artistului. Razvan a reușit sa promoveze acest instrument pentru publicul generalist, iar acest fapt mi se pare un caștig pentru Muzica, mai ales ca reușește sa mențina atenția asupra lui – și a…

- Liviu Guța este de negasit! Cunoscutul interpret de muzica de petrecere a fost dat disparut chiar de colegii de breasla. Potrivit informațiilor, se pare de mai bine de un an de zile nu s-a mai știut nimic de internetul de muzica de petrecere. Iata ce spune Ticy, colegul de breasla a lui Liviu Guța,…

- Familia are calitatea sa observe cand propriul copil intra intr-un joc de adicție, fie ca vorbim droguri, jocuri de noroc, alcool sau orice altceva. La Dialogurile Puterii , aflam de la Iulian Cristache despre problemele din școli, despre implicarea parinților sau responsabilitațile guvernului. Dar…

- Inca o vedeta de la noi s-a hotarat sa renunțe la implanturile mamare, dupa noua ani. Care este motivul pentru care a luat cantareața aceasta decizie. Artista nu ar fi facut intervenția, daca gandirea ei din trecut, era aceeași cu cea de acum.

- Liviu Teodorescu a devenit tata pentru prima data in urma cu 7 luni, atunci cand a aparut pe lume fiica lui, Ecaterina. Iata ca rolul de parinte ii priește de minune concurentului de la Te cunosc de undeva, astfel ca deja el și soția lui, Iulia, se gandesc sa-și mareasa familia. Daca el zice ca inca…

- Dupa ce in urma cu o luna s-au desparțit, iar soția ar fi plecat din casa fostului fotbalist impreuna cu cei doi copii, acum cei doi s-au impacat și lucrurile s-au remediat intre ei! Cristian Daminuța și Madalina chiar se gandesc sa-și mareasca familia, dupa cum ne-a declarat chiar barbatul, in exclusivitate…